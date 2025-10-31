Трамп спростував підготовку до ударів по Венесуелі

Журналісти запитали Трампа на борту літака Air Force One 31 жовтня про те, чи справді США планують атакувати Венесуелу найближчим часом, як про це написали ЗМІ. У відповідь президент спростував ці публікації.

"Ні", - коротко відповів він, не уточнюючи.

Проте журналісти не дуже повірили цим словам. Зокрема в низці американських ЗМІ нагадали, що перед ударами по Ірану Трамп також спростовував повідомлення американських газет про початок операції проти іранського режиму аятолл.

Видання Newsweek із посиланням на супутникові знімки пише, що США закрили повітряний простір над Пуерто-Рико. На аеродромах в Пуерто-Рико базуються ударні дрони та винищувачі F-35B.

Також в Карибському басейні розгорнули великий десантний корабель "Іводзіма" з 1600 морськими піхотинцями на борту. Все це можна розцінювати, як прямий сигнал до підготовки ударів по Венесуелі - що Трамп спростовує.