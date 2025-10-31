Трамп спростував підготовку до ударів по Венесуелі

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію ЗМІ про те, що Сполучені Штати атакують Венесуелу через "лічені дні або години".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Трампа.
Журналісти запитали Трампа на борту літака Air Force One 31 жовтня про те, чи справді США планують атакувати Венесуелу найближчим часом, як про це написали ЗМІ. У відповідь президент спростував ці публікації.
"Ні", - коротко відповів він, не уточнюючи.
Проте журналісти не дуже повірили цим словам. Зокрема в низці американських ЗМІ нагадали, що перед ударами по Ірану Трамп також спростовував повідомлення американських газет про початок операції проти іранського режиму аятолл.
Видання Newsweek із посиланням на супутникові знімки пише, що США закрили повітряний простір над Пуерто-Рико. На аеродромах в Пуерто-Рико базуються ударні дрони та винищувачі F-35B.
Також в Карибському басейні розгорнули великий десантний корабель "Іводзіма" з 1600 морськими піхотинцями на борту. Все це можна розцінювати, як прямий сигнал до підготовки ударів по Венесуелі - що Трамп спростовує.
Два американських видання 31 жовтня написали із посиланням на джерела в адміністрації, що США можуть вдарити по Венесуелі вже в найближчі кілька днів або навіть годин. Адміністрація Трампа визначила об'єкти, по яких буде завдано ударів та ухвалила відповідні рішення.
У рамках анонсованої антинаркотичної кампанії Трамп "призначив" венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро головним "наркобароном. Мадуро вважають керівником картелю Cartel de los Soles - "Картель двох сонць". Ця організація нібито вбудована у венесуельську армію та відповідальна за постачання до США та Європи 500 тонн кокаїну щороку.
При цьому ще 24 жовтня США перекинули надзвукові бомбардувальники B-1 до узбережжя Венесуели. Також в цьому районі перебувають американські бойові кораблі, в тому числі сюди ж перекинули відкликану з Європи авіаносну групу "Джеральд Форд", щонайменше один ракетоносний підводний човен та великий десантний корабель "Іводзіма".