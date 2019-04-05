Компанія Boeing визнала ще одну проблему з літаками 737 MAX 8

Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

У компанії назвали проблему "відносно незначною"

Компанія Boeing визнала, що програмне забезпечення літаків моделі 737 MAX 8 містить додаткову незначну помилку, не пов'язану з проблемною системою MCAS. Про це повідомляє The Independent, посилаючись на видання The Washington Post.

Так, огляд Boeing виявив "додаткову проблему програмного забезпечення". Компанія назвала проблему "відносно незначною".

Крім того, президент Boeing Кевін Макалістер визнав, що збій у системі поліпшення характеристики маневровості MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) мав місце на борту обох Boeing 737 МАКС, які потрапили в катастрофу.

"Усі подробиці події будуть наведені державними органами в доповідях за підсумками розслідувань, однак, після публікації попередньої доповіді з розслідування катастрофи рейса 302 авіакомпанії Ethiopian Airlines очевидно, що на обох літаках система поліпшення характеристики маневровості, відома під назвою MCAS, увімкнулася у результаті помилкової інформації про кут атаки", - розповів він.

За словами Макалістера, експерти компанії взаємодіють з Федеральним авіаційним управлінням США і з авіакомпаніями-клієнтами для завершення розробки і завантаження вдосконаленого програмного забезпечення, яке виключить повторення трагедій, подібних катастроф рейсу 610 авіакомпанії Lion Air і рейсу 302 авіакомпанії Ethiopian Airlines.

Він додав, що завершення робіт і сертифікація цього програмного забезпечення буде здійснене "в найближчі тижні".

Нагадаємо, уряд Ефіопії оприлюднив попередній звіт про катастрофу Boeing 737 Max 8. Міністр транспорту Ефіопії Дагмавіт Могес, представляючи звіт, заявила, що пілоти Boeing 737 Max 8 дотримувалися усіх інструкцій виробника, але це не запобігло катастрофі.

Як писало РБК-Україна, у четвер авіакомпанія Boeing провела успішне випробування оновленого програмного забезпечення моделі літака 737 MAX 8 після авіакатастрофи в Ефіопії.

Додамо, адвокати одного з загиблих в ході авіакатастрофи в Ефіопії подали на компанію Boeing в суд в американському штаті Іллінойс. Правозахисники відзначають, що Boeing проявив недбалість у розробці літака 737 Max 8.