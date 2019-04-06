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Boeing має намір скоротити виробництво літаків 737 MAX

Новини » Надзвичайні події    06.04.2019 - 03:57
Boeing має намір скоротити виробництво літаків 737 MAX
Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Компанія анонсувала тимчасову зміну обсягів виробництва 737 MAX з 52 до 42 лайнерів на місяць

Американська компанія Boeing планує з середини квітня скоротити кількість випущених за місяць літаків Boeing 737 MAX. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану на сайті компанії.

Згідно із заявою, компанія вирішила тимчасово змінити обсяги виробництва з 52 літаків на місяць до 42 на місяць.

Зі слів представників Boeing, це рішення ухвалене через припинення постачання лайнерів цього типу.

У компанії вважають, що скорочення обсягів виробництва літаків дасть змогу "зосередити зусилля на сертифікації програмного забезпечення".

Водночас керівництво Boeing не буде скорочувати штат працівників, які випускають лайнери.

Нагадаємо, компанія Boeing визнала, що програмне забезпечення моделі літаків 737 MAX 8 містить додаткову незначну помилку, не пов'язану з проблемною системою MCAS.

Уряд Ефіопії оприлюднив попередній звіт про катастрофу Boeing 737 Max 8. Міністр транспорту Ефіопії Дагмавіт Могес, представляючи звіт, заявила, що пілоти Boeing 737 Max 8 дотримувалися всіх інструкцій виробника, але це не запобігло катастрофі.

Після авіакатастрофи країни Євросоюзу, а також Казахстан, Фіджі, Нова Зеландія, Ямайка і ряд інших держав ухвалили рішення про заборону польотів Boeing цієї моделі.

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