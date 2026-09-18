Трамп сегодня подпишет закон об "адских санкциях" против России, - СМИ
Американский президент Дональд Трамп подпишет закон об "адских санкциях" против России уже сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление корреспондента Радио Свобода Алекса Рауфоглу.
По его словам, президент США подпишет закон о санкциях против страны-агрессора сегодня в 16:30 по местному времени (23:30 по киевскому).
Напомним, 7 августа Сенат США одобрил "адские санкции" против России и Ирана - за законопроект Линдси Грэма проголосовали 86 сенаторов, 11 были против.
После этого Палата представителей Конгресса США окончательно приняла законопроект об "адских санкциях" против России и Ирана. На финальном голосовании документ поддержали 252 голоса против 154.
РБК-Украина также писало, что чиновник Белого дома подтвердил: Дональд Трамп планирует подписать законопроект об "адских санкциях" против страны-агрессора.
Отметим, уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк рассказал, по каким странам могут ударить "адские санкции" США.
В то же время Китай заявил, что принятые Конгрессом США "адские санкции" против России не имеют юридических оснований и противоречат международному праву.