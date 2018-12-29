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Сирію залишила перша група американських військових  

Новини » Політика    29.12.2018 - 19:42
Сирію залишила перша група американських військових  
Фото: ситуація в Сирії (twitter.afp)

Група із близько 50 військових залишили базу у провінції Ель-Хасак

Відповідно до рішення президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа вивести контингент із Сирії, перша група американських військових залишила країну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як зазначає видання, група із близько 50 військових залишили базу у провінції Ель-Хасак і направились до Іраку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії.

Повідомляється, що Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".

У свою чергу, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань боротьби з "Ісламським державою" Бретт Макгурк подав у відставку через рішення президента про виведення військ з Сирії.

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