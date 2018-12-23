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Спецпредставник Трампа подав у відставку через виведення військ з Сирії

Новини » Політика    23.12.2018 - 01:00
Спецпредставник Трампа подав у відставку через виведення військ з Сирії
Фото: Бретт Макгурк (twitter.com/cnnbrk)

Макгурк вважає, що ІГ зможе відновити свою діяльність

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань боротьби з "Ісламським державою" Бретт Макгурк подав у відставку через рішення президента про виведення військ з Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

Макгурк направляв лист голові Держдепартаменту США Майку Помпео, в якому висловлював свій протест щодо виведення військ США з Сирії. У посланні він підкреслив, що, незважаючи на знищення основних сил "Ісламської держави", угруповання не була переможено остаточно. Він вважає, що в таких умовах вони зможуть відновити свою діяльність.

Повідомляється, що перед своєю відставку Макгурк звертався в Держдеп з пропозицією налагодити контакти між Курдською самообороною, яка була союзниками США, і союзними силами Башара Асада. Це дозволило б захистити курдів від агресії з боку Туреччини, яка має намір почати нову військову операцію на території Сирії.

Видання зазначає, що в той час, коли Трамп оголосив про рішення виводити війська з Сирії, Макгурк перебував на Близькому Сході і проводив переговори з союзниками США, серед яких і лідер іракських курдів Масуд Барзані.

Нагадаємо, Трамп заявив, що залишив боротьбу з ІГ в Сирії на "місцеві країни". Глава Білого дому розповів, що спочатку проведення військової операції США в Сирії проти "Ісламської держави" повинна була становити всього три місяці, але за підсумком затягнулася на сім років.

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