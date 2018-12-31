США сповільнять виведення військ із Сирії

Фото: Ліндсі Грем (flickr.com/John Pemble)

Сполучені Штати намагатимуться не допустити ескалації між сирійськими курдами і Туреччиною

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився уповільнити виведення військ з Сирії, зробивши це "по-розумному". Про це заявив сенатор Ліндсі Грем після зустрічі з главою США, передає РБК-Україна з посиланням на Washington Examiner.

"Після обговорень з президентом і Данфордом (глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Джозеф Данфорд, - ред.) я ніколи не почувався краще щодо того, куди ми рухаємося", - заявив Грем.

Він додав, що паузу вирішили взяти, щоб вибрати найкращі способи досягнення цілей.

"Я думаю, що ми сповільнимо цей процес по-розумному... Ми зараз взяли паузу, щоб оцінити, яким способом краще досягти мети президента", - сказав сенатор.

За його словами, зараз потрібно зробити все можливе, щоб не допустити ескалації між сирійськими курдами і Туреччиною і перешкодити Ірану виграти від ситуації.

Нагадаємо, 29 грудня, згідно з рішенням президента Сполучених Штатів Америки Трампа вивести контингент з Сирії, перша група американських військових залишила країну.