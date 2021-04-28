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Трамп збирається з травня відновити мітинги на свою підтримку, - CNN

Автор: РБК-Україна

Екс-президент США Дональд Трамп збирається з травня відновити мітинги на свою підтримку. Акції планується проводити під гаслом Make America Great Again (знову зробимо Америку великою).

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерело, близьке до колишнього глави Білого дому.

"Це точно буде (мітинги - ред.), але в іншому вигляді з точки зору організації. Нам дійсно вдалося спланувати ці мітинги в 2020 році, тому ми можемо знову звернутися до тих же підрядників", - цитує телеканал свого співрозмовника.

Зазначається, що йдеться про мітинги, які планується проводити під гаслом Make America Great Again. Такі акції широко проводилися в 2016 році під час передвиборної кампанії Трампа і тривали під час його президентського терміну. Нові мітинги призначені на травень.

Раніше Трамп натякнув, що може балотуватися на президентських виборах в 2024-му році. Але прямо про це не заявив.

Нагадаємо, Трамп програв вибори президента Джо Байдена в листопаді 2020 року. Після цього він тривалий час говорив про фальсифікації виборів, але в підсумку пішов з поста в день інавгурації Байдена.

Відзначимо, колишні співробітники адміністрації Дональда Трампа поскаржилися, що стикаються з проблемами при працевлаштуванні. Керівники побоюються критики з боку ділових партнерів і нової влади.

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Новини України Сполучені Штати АмерикипротестДональд Трамп