У адвоката Трампа пройшли обшуки у справі про його діяльність в Україні

У квартирі Руді Джуліані, екс-мера Нью-Йорка і особистого адвоката Дональда Трампа, був проведений обшук, в рамках кримінального розслідування дій Джуліані в Україні. Слідчі вилучили електронні пристрої, які належать Джуліані.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на свої джерела

"Розслідування щодо Джуліані виросло зі справи проти уродженців Радянського Союзу (Льва Парнаса та Ігоря Фрумана, - ред.), які допомагали в його місії в Україні - добути компрометуючу інформацію про Джо Байдена і його сина Хантера, який входив до ради директорів української енергетичної компанії", - пише видання.

Як повідомляє The New York Times, в ході розслідування прокуратура вивчала можливі бізнесові справи Джуліані в Україні, а також його причетність до відставки екс-посла США в Україні Марі Йованович.

"Прокуратура з'ясовувала, чи працював Джуліані тільки на Трампа, або ж і на українських чиновників або бізнесменів, які хотіли звільнення посла (Йованович, - ред.) зі своїх власних причин", - йдеться в матеріалі.

За інформацією The New York Times, прокуратура і ФБР довгий час хотіли отримати доступ до телефонів Джуліані, під час президентства Дональда Трампа необхідний ордер так і не був виданий.

Також повідомляється, що вивчалися і зв'язки Джуліані з колишнім генеральним прокурором України Юрієм Луценком. Екс-глава Генпрокуратури допомагав Джуліані в його місії з пошуку компромату на сім'ю Байденів, а також просував ідею щодо звільнення Марі Йованович, зазначає The New York Times.

"Серед іншого, прокуратура вивчила розмови Джуліані на предмет отримання сотень тисяч доларів від Луценка, в явно незв'язаному (з історією навколо Байденів, - ред.) консалтинговому бізнесі, в результаті чого був складений проект угоди про виплату гонорару, який так і не був реалізований ", - пише The New York Times.

За словами самого Джуліані, ця угода передбачала його допомогу українській владі в пошуку вкрадених і виведених з України грошей.

"Хоча ордер на обшук не є явним звинуваченням у протиправних діях на адресу Джуліані, він показує, що розслідування вступило в нову активну фазу",- резюмує американське видання.