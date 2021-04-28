Трамп собирается с мая возобновить митинги в свою поддержку, - CNN

Экс-президент США Дональд Трамп собирается с мая возобновить митинги в свою поддержку. Акции планируется проводить под лозунгом Make America Great Again (Снова сделаем Америку великой).
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к бывшему главе Белого дома.
“Это точно будет (митинги - ред.), но в ином виде с точки зрения организации. Нам действительно удалось спланировать эти митинги в 2020 году, поэтому мы можем снова обратиться к тем же подрядчикам”, - цитирует телеканал своего собеседника.
Отмечается, что речь идет о митингах, которые планируется проводить под лозунгом Make America Great Again. Такие акции широко проводились в 2016 году во время предвыборной кампании Трампа и продолжались во время его президентского срока. Новые митинги назначены на май.
Ранее Трамп намекнул, что может баллотироваться на президентских выборах в 2024-м году. Но прямо об этом не заявил.
Напомним, Трамп проиграл выборы президента Джо Байдену в ноябре 2020 года. После этого он длительное время говорил о фальсификации выборов, но в итоге ушел с поста в день инаугурации Байдена.
Отметим, бывшие сотрудники администрации Дональда Трампа пожаловались, что сталкиваются с проблемами при трудоустройстве. Руководители опасаются критики со стороны деловых партнеров и новой власти.