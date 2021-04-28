Трамп собирается с мая возобновить митинги в свою поддержку, - CNN

Экс-президент США Дональд Трамп собирается с мая возобновить митинги в свою поддержку. Акции планируется проводить под лозунгом Make America Great Again (Снова сделаем Америку великой).

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к бывшему главе Белого дома.

“Это точно будет (митинги - ред.), но в ином виде с точки зрения организации. Нам действительно удалось спланировать эти митинги в 2020 году, поэтому мы можем снова обратиться к тем же подрядчикам”, - цитирует телеканал своего собеседника.

Отмечается, что речь идет о митингах, которые планируется проводить под лозунгом Make America Great Again. Такие акции широко проводились в 2016 году во время предвыборной кампании Трампа и продолжались во время его президентского срока. Новые митинги назначены на май.