Колишніх співробітників Трампа не беруть на роботу, - WP

Колишні співробітники адміністрації екс-президента США Дональда Трампа стикаються з проблемами при працевлаштуванні. Керівники побоюються критики з боку ділових партнерів та нової влади.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на фахівців з роботи з кадрами.

За словами фахівців, незацікавленість роботодавців у колишніх співробітників Трампа пояснюється низьким рейтингом схвалення екс-президента на час його звільнення з посади, а також тим, що Трамп став першим в історії главою держави, якому двічі виносили імпічмент.

"Радам директорів не потрібні проблеми або критика", - пояснив одне з джерел видання.

Інші експерти додали, що зараз компанії намагаються домогтися прихильності Демократичної партії США, яка контролює Білий дім і обидві палати американського Конгресу. Це знижує попит на республіканців у цілому, в тому числі на екс-співробітників адміністрації.