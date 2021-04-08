Колишніх співробітників Трампа не беруть на роботу, - WP
Колишні співробітники адміністрації екс-президента США Дональда Трампа стикаються з проблемами при працевлаштуванні. Керівники побоюються критики з боку ділових партнерів та нової влади.
За словами фахівців, незацікавленість роботодавців у колишніх співробітників Трампа пояснюється низьким рейтингом схвалення екс-президента на час його звільнення з посади, а також тим, що Трамп став першим в історії главою держави, якому двічі виносили імпічмент.
"Радам директорів не потрібні проблеми або критика", - пояснив одне з джерел видання.
Інші експерти додали, що зараз компанії намагаються домогтися прихильності Демократичної партії США, яка контролює Білий дім і обидві палати американського Конгресу. Це знижує попит на республіканців у цілому, в тому числі на екс-співробітників адміністрації.
На днях Трамп натякнув, що може балотуватися на президентських виборах в 2024-му році. Але прямо про це не заявив.
Нагадаємо, Трамп програв вибори президента Джо Байдена в листопаді 2020 року. Після цього він тривалий час говорив про фальсифікацію виборів, але в підсумку пішов з посади в день інавгурації Байдена.