Трамп збирається з травня відновити мітинги на свою підтримку, - CNN
Екс-президент США Дональд Трамп збирається з травня відновити мітинги на свою підтримку. Акції планується проводити під гаслом Make America Great Again (знову зробимо Америку великою).
Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерело, близьке до колишнього глави Білого дому.
"Це точно буде (мітинги - ред.), але в іншому вигляді з точки зору організації. Нам дійсно вдалося спланувати ці мітинги в 2020 році, тому ми можемо знову звернутися до тих же підрядників", - цитує телеканал свого співрозмовника.
Зазначається, що йдеться про мітинги, які планується проводити під гаслом Make America Great Again. Такі акції широко проводилися в 2016 році під час передвиборної кампанії Трампа і тривали під час його президентського терміну. Нові мітинги призначені на травень.
Раніше Трамп натякнув, що може балотуватися на президентських виборах в 2024-му році. Але прямо про це не заявив.
Нагадаємо, Трамп програв вибори президента Джо Байдена в листопаді 2020 року. Після цього він тривалий час говорив про фальсифікації виборів, але в підсумку пішов з поста в день інавгурації Байдена.
Відзначимо, колишні співробітники адміністрації Дональда Трампа поскаржилися, що стикаються з проблемами при працевлаштуванні. Керівники побоюються критики з боку ділових партнерів і нової влади.