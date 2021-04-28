Трамп збирається з травня відновити мітинги на свою підтримку, - CNN

Екс-президент США Дональд Трамп збирається з травня відновити мітинги на свою підтримку. Акції планується проводити під гаслом Make America Great Again (знову зробимо Америку великою).

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерело, близьке до колишнього глави Білого дому.

"Це точно буде (мітинги - ред.), але в іншому вигляді з точки зору організації. Нам дійсно вдалося спланувати ці мітинги в 2020 році, тому ми можемо знову звернутися до тих же підрядників", - цитує телеканал свого співрозмовника.

Зазначається, що йдеться про мітинги, які планується проводити під гаслом Make America Great Again. Такі акції широко проводилися в 2016 році під час передвиборної кампанії Трампа і тривали під час його президентського терміну. Нові мітинги призначені на травень.