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Трамп собирается с мая возобновить митинги в свою поддержку, - CNN

Новина українською → Вашингтон, Среда 28 апреля 2021 20:35
Трамп собирается с мая возобновить митинги в свою поддержку, - CNN Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: РБК-Украина

Экс-президент США Дональд Трамп собирается с мая возобновить митинги в свою поддержку. Акции планируется проводить под лозунгом Make America Great Again (Снова сделаем Америку великой).

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к бывшему главе Белого дома.

“Это точно будет (митинги - ред.), но в ином виде с точки зрения организации. Нам действительно удалось спланировать эти митинги в 2020 году, поэтому мы можем снова обратиться к тем же подрядчикам”, - цитирует телеканал своего собеседника.

Отмечается, что речь идет о митингах, которые планируется проводить под лозунгом Make America Great Again. Такие акции широко проводились в 2016 году во время предвыборной кампании Трампа и продолжались во время его президентского срока. Новые митинги назначены на май.

Ранее Трамп намекнул, что может баллотироваться на президентских выборах в 2024-м году. Но прямо об этом не заявил.

Напомним, Трамп проиграл выборы президента Джо Байдену в ноябре 2020 года. После этого он длительное время говорил о фальсификации выборов, но в итоге ушел с поста в день инаугурации Байдена.

Отметим, бывшие сотрудники администрации Дональда Трампа пожаловались, что сталкиваются с проблемами при трудоустройстве. Руководители опасаются критики со стороны деловых партнеров и новой власти.

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