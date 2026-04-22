Трамп составил перечень "непослушных" стран НАТО и планирует их наказать, - Politico

Списки "хороших" и "плохих"

Белый дом разработал что-то вроде перечня "непослушных и образцовых" стран НАТО. Над ним работали накануне визита генерального секретаря альянса Марка Рютте в Вашингтон.

План предусматривает обзор взносов каждой страны-члена и распределение их по уровням.

"В Белом доме есть список "непослушных и послушных", поэтому, думаю, здесь идея та же", - сказал один из дипломатов.

Министр обороны США Пит Хегсет озвучил эту идею еще в декабре:

"Образцовые союзники, которые активизируются, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, все больше Германия, страны Балтии и другие, получат нашу особую приверженность. Союзники, которые все еще не сделают свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями".

Румыния и Польша, по данным издания, могут стать главными бенефициарами. Румыния позволила США использовать свою авиабазу имени Михаила Когелничану во время операции в Иране. Польша оплачивает почти все расходы на содержание 10 000 американских военнослужащих на своей территории.

Болгария также незаметно поддерживала американскую логистику на Ближнем Востоке. Балтийские страны - Литва, Латвия и Эстония - получили высокую оценку за постоянно высокий уровень военных расходов.

Испания, Франция и Великобритания, напротив, либо отклонили, либо задержали запросы США о помощи во время иранской кампании.

Что грозит "плохим" союзникам

Конкретных механизмов наказания пока нет. Но среди рассматриваемых вариантов:

вывод или перемещение американских войск из одной страны в другую;

отказ от совместных учений;

прекращение продажи оружия.

"Кажется, у них нет очень конкретных идей, когда дело доходит до наказания плохих союзников. Перемещение войск - это один из вариантов, но это главным образом наказывает США, не так ли?" - заметил один из европейских чиновников.

В Белом доме открыто пригрозили "непослушным" странам, которые не были рядом с США во время операции "Эпическая ярость".

"Президент Трамп четко выразил свое мнение относительно этой несправедливой динамики, и, как он сказал, Соединенные Штаты будут помнить", - сказала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.