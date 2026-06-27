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Трамп скептически относится к Путину и допускал возможность отказа от "Анкориджа", - Axios

19:10 27.06.2026 Сб
2 мин
Что говорил Трамп на встрече G7 и что об этом думают в лидеры Европы?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 говорил об усилении давления на Россию и даже допустил, что может отказаться от договоренностей на Аляске (речь об Анкоридже).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам двух чиновников, которые были на G7 на прошлой неделе, Трамп во время саммита выразил недовольство диктатором РФ Владимиром Путиным и даже дал понять, что может отказаться от "анкориджских договоренностей".

Как пишет Axios, согласно этим договоренностям США приняли требования России о том, что в рамках людей сделки РФ будет контролировать Донбасс.

Что же касается заседания G7, то один из чиновников сказал, что в Европе есть сомнения, что американский лидер действительно что-то предпримет для давления на РФ.

"Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он действительно что-то предпримет", - сообщил чиновник.

Отметим, что Трамп на G7 встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, но перед этим говорил с Путиным, а уже после саммита заявлял, что Украина сейчас "довольно хорошо справляется" с войной.

Трамп меняет позицию

Напомним, на днях источники Financial Times заявили, что Трамп во время саммита G7 был "чрезвычайно поражен и восхищен" недавней кампанией Украины по дальнобойным ударам по целям в глубь территории России. К слову, в день саммита Украина поразила НПЗ в Москве.

Также на этом саммите Трамп, судя по публикации в СМИ, согласился ужесточить санкции против российского энергетического сектора.

Стоит добавить, что президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл недавно интересную деталь. По его словам, Трамп придя к власти думал, что Украина проиграет войну. Однако со временем он увидел, что все высказывания в его окружении оказались неправдой.

Кроме того, спустя пару дней Макрон сообщил, что США впервые одобрили текст, в котором Вашингтон признает себя не национальным посредником в войне в Украине, а партнером Киева.

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