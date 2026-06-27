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Трамп скептичний щодо Путіна і допускав відмову від "Анкориджа", - Axios

19:10 27.06.2026 Сб
2 хв
Що казав Трамп на зустрічі G7 та що про це думають у лідери Європи?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 говорив про посилення тиску на Росію і навіть припустив, що може відмовитися від домовленостей на Алясці (мова про Анкоридж).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами двох чиновників, які були на саміті G7 минулого тижня, Трамп під час саміту висловив невдоволення диктатором РФ Володимиром Путіним і навіть дав зрозуміти, що може відмовитися від "анкоріджських домовленостей".

Як пише Axios, згідно з цими домовленостями США погодилися з вимогами Росії про те, що в рамках угоди РФ контролюватиме Донбас.

Що стосується засідання G7, то один із чиновників зазначив, що в Європі є сумніви щодо того, чи дійсно американський лідер вживатиме заходів для тиску на РФ.

"Трамп скептично ставився до всього, що стосувалося Путіна, і говорив про тиск на Росію, але інші лідери не вірять, що він дійсно щось зробить", - повідомив чиновник.

Зазначимо, що Трамп на саміті G7 зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, але перед цим розмовляв із Путіним, а вже після саміту заявляв, що Україна зараз "досить добре справляється" з війною.

Трамп змінює позицію

Нагадаємо, днями джерела Financial Times заявили, що Трамп під час саміту G7 був "надзвичайно вражений і захоплений" нещодавньою кампанією України з далекобійних ударів по цілях у глиб території Росії. До речі, у день саміту Україна вразила НПЗ у Москві.

Також на цьому саміті Трамп, судячи з публікації у ЗМІ, погодився посилити санкції проти російського енергетичного сектору.

Варто додати, що президент Франції Еммануель Макрон відкрив недавно цікаву деталь. За його словами, Трамп, прийшовши до влади, думав, що Україна програє війну . Однак згодом він побачив, що всі висловлювання у його оточенні виявилися неправдою.

Крім того, через кілька днів Макрон повідомив, що США вперше схвалили текст , у якому Вашингтон визнає себе не національним посередником у війні в Україні, а партнером Києва.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні