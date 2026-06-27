Трамп скептичний щодо Путіна і допускав відмову від "Анкориджа", - Axios

За словами двох чиновників, які були на саміті G7 минулого тижня, Трамп під час саміту висловив невдоволення диктатором РФ Володимиром Путіним і навіть дав зрозуміти, що може відмовитися від "анкоріджських домовленостей".

Як пише Axios, згідно з цими домовленостями США погодилися з вимогами Росії про те, що в рамках угоди РФ контролюватиме Донбас.

Що стосується засідання G7, то один із чиновників зазначив, що в Європі є сумніви щодо того, чи дійсно американський лідер вживатиме заходів для тиску на РФ.

"Трамп скептично ставився до всього, що стосувалося Путіна, і говорив про тиск на Росію, але інші лідери не вірять, що він дійсно щось зробить", - повідомив чиновник.

Зазначимо, що Трамп на саміті G7 зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, але перед цим розмовляв із Путіним, а вже після саміту заявляв, що Україна зараз "досить добре справляється" з війною.