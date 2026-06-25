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США официально встали на сторону Украины, - Макрон

22:02 25.06.2026 Чт
1 мин
Какой текст был подписан в Вашингтоне?
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп (Getty Image)

Соединенные Штаты впервые одобрили текст, в котором Вашингтон признает себя не нейтральным посредником в войне в Украине, а партнером Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона в ходе брифинга.

По словам Макрона, речь идет о четырех ключевых направлениях, в которых США теперь официально стоят вместе с европейскими партнерами и Украиной.

"По Украине, Соединенные Штаты впервые одобрили текст, в котором отмечается, что они больше не являются нейтральным посредником, а стоят вместе с нами в вопросе поддержки территориальной целостности Украины, оказания военной помощи, энергетической поддержки и санкций против России", - заявил президент Франции.

Напомним, ранее Макрон определил роль Европы в переговорах с Россией, отметив, что ЕС не может быть нейтральным посредником, а должен участвовать как сторона поддержки Украины.

Он также рассказывал о согласии Трампа с оценкой того, что Кремль не демонстрирует серьезного желания вести содержательные переговоры по завершению войны.

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