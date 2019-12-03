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Трамп скептичний до України через корупцію, - доповідь

Новини » Політика     03.12.2019 - 20:33
Трамп скептичний до України через корупцію, - доповідь
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Республіканці також назвали Джуліані каналом Зеленського до Трампа

Республіканці у Палаті представників США оприлюднили власну доповідь, у якій стверджують, що Демократична партія не навела доказів правопорушень з боку президента США Дональда Трампа, які могли би стати підгрунтям для його імпічменту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зокрема, у доповіді відзначається, що Трамп скептичний по відношенню до України через корупцію.

"Президент Трамп має глибокий, щирий та адекватний скептицизм щодо України через її історію всюдисущої корупції", - вказує доповідь.

Також у доповіді критикується запущення процесу імпічмента Трампу через дзвінок президенту України Володимиру Зеленському.

"Вони намагаються оголосити імпічмент президент Трампу, бо якісь бюрократи відчули дискомфорт через дзвінок президента США президенту України Володимиру Зеленському. Вони намагаються оголосити імпічменту Трампу через те, що якимось бюрократам виявився не до душі нетрадиційний підхід президента США до дипломатії", - йдеться у доповіді.

Також відзначається, що "немає нічого протизаконного" у тому, що три високопосадовці США впливали на відносини між США та Україною і повідомляли про ці дії Держдепу та лідерам Ради національної безпеки.

"Немає також нічого завідомо неналежного у залученості Руді Джуліані, бо українці знали, що він був каналом до Трампа, щоб переконати президента США, що президент Зеленський серйозно ставиться до реформ", - зазначається в доповіді республіканців.

Раніше президент Сполучних Штатів Дональд Трамп заявив, що Україна - "третя найкорумпованіша країна світу".

РБК-Україна писало, що держсекретар США Майк Помпео раніше заявляв, що президент України все ще працює над проблемами з корупцією, які "ця країна має багато років".

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