ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джуліані повинен був боротися з корупцією в Україні, - Трамп

Новини » В світі     22.11.2019 - 18:59
Джуліані повинен був боротися з корупцією в Україні, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп побоювався, що виділені гроші США Україні могли викрасти українські чиновники

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адвокат Руді Джуліані повинен був допомогти Україні подолати корупцію. Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, саме для цього він задіяв Джуліані в питаннях зовнішньої політики пов'язаних з Україною.

"Руді Джуліані - один з найвидатніших борців із злочинністю всіх часів. Ми збираємося відправляти величезні суми грошей у країну, і вони корумповані, вони крадуть гроші, і вони надходять на банківський рахунок кожного. Україна відома як корупційна країна, тому Джуліані був потрібною людиною для такої роботи", - повідомив Трамп.

Нагадаємо, раніше тимчасовий повірений США у справах України Вільям Тейлор під час відкритих слухань у справі про імпічмент Трампа заявив, що стосовно України в Америці існувала два канали зовнішньої політики. За його словами до неофіційного каналу, який не підкорявся Конгресі США, входив Руді Джуліані. Саме неофіційний канал зовнішньої політики наполягав на відновленні розслідування проти компанії Burisma і сім'ї Байденов.

Також РБК-Україна писало, що у США почали розслідування стосовно Руді Джуліані. Справу проти Джуліані може включати звинувачення у порушенні законів проти підкупу іноземних посадових осіб або навіть змови, що представляє серйозну загрозу Трампу. Зокрема, прокурори розслідують, чи отримував Джуліані вигоду від газового бізнесу в Україні, який підтримували його клієнти.

Україна отримає решту військової допомоги США протягом кількох тижнів У Пенса заперечують свідчення Сондленда про розмову щодо України
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся