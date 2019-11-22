Джуліані повинен був боротися з корупцією в Україні, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп побоювався, що виділені гроші США Україні могли викрасти українські чиновники

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адвокат Руді Джуліані повинен був допомогти Україні подолати корупцію. Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, саме для цього він задіяв Джуліані в питаннях зовнішньої політики пов'язаних з Україною.

"Руді Джуліані - один з найвидатніших борців із злочинністю всіх часів. Ми збираємося відправляти величезні суми грошей у країну, і вони корумповані, вони крадуть гроші, і вони надходять на банківський рахунок кожного. Україна відома як корупційна країна, тому Джуліані був потрібною людиною для такої роботи", - повідомив Трамп.

Нагадаємо, раніше тимчасовий повірений США у справах України Вільям Тейлор під час відкритих слухань у справі про імпічмент Трампа заявив, що стосовно України в Америці існувала два канали зовнішньої політики. За його словами до неофіційного каналу, який не підкорявся Конгресі США, входив Руді Джуліані. Саме неофіційний канал зовнішньої політики наполягав на відновленні розслідування проти компанії Burisma і сім'ї Байденов.

Також РБК-Україна писало, що у США почали розслідування стосовно Руді Джуліані. Справу проти Джуліані може включати звинувачення у порушенні законів проти підкупу іноземних посадових осіб або навіть змови, що представляє серйозну загрозу Трампу. Зокрема, прокурори розслідують, чи отримував Джуліані вигоду від газового бізнесу в Україні, який підтримували його клієнти.