Трамп скептичен к Украине из-за коррупции, - доклад

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Республиканцы назвали Джулиани каналом Зеленского к Трампу

Республиканцы в Палате представителей США представили собственный доклад, в котором утверждают, что Демократическая партия не привела доказательств правонарушений со стороны президента США Дональда Трампа, которые могли бы стать основанием для его импичмента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В частности, в докладе отмечается, что Трамп скептичен по отношению к Украине из-за коррупции.

"Президент Трамп имеет глубокий, искренний и адекватный скептицизм в отношении Украины из-за ее истории вездесущей коррупции", - указывает доклад.

Также в докладе критикуется запуск процесса импичмента Трампа из-за звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Они пытаются объявить импичмент президент Трампу, потому что какие-то бюрократы ощутили дискомфорт из-за звонка президента США президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они пытаются объявить импичмента Трампу за то, что каким-то бюрократам оказался не по душе нетрадиционный подход президента США к дипломатии", - говорится в докладе.

Также отмечается, что "нет ничего противозаконного" в том, что три высокопоставленные лица США влияли на отношения между США и Украиной и сообщали об этих действиях Госдепу и лидерам Совета национальной безопасности.

"Нет ничего заведомо ненадлежащего в вовлеченности Руди Джулиани, потому что украинцы знали, что он был каналом к Трампу, чтобы убедить президента США, что президент Зеленский серьезно относится к реформам", - отмечается в докладе республиканцев.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина - "третья самая коррумпированная страна мира".

РБК-Украина писало, что госсекретарь США Майк Помпео ранее заявлял, что президент Украины все еще работает над проблемами с коррупцией, которые "эта страна имеет много лет".