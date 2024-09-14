Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом два месяца назад
Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп провели телефонный разговор два месяца назад. По словам главы государства, Трамп был очень благосклонен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в интервью CNN.
Президент отметил, что хотел бы поделиться мирным планом Украины с президентом США Джо Байденом. Однако, как отметил глава государства, правильно было бы также показать план кандидатам на пост президента США - Камале Харрис и Дональду Трампу, а также Конгрессу, от которого зависит многое.
На просьбу прокомментировать предвыборные заявления Трампа, Зеленский сказал, что не понимает, о каких именно заявлениях идет речь.
"Но моя позиция, что предвыборный период и предвыборные заявления - это предвыборные заявления. Иногда они не очень реальны. Эти заявления, конечно, заставили нас переживать за наших людей", - сказал он.
Зеленский добавил, что два месяца назад у него был телефонный разговор с Трампом и, по словам президента, "он был очень благосклонен".
"У нас был хороший разговор. Речь идет о разговоре около двух месяцев назад. Он понимает, как трудно выжить во время войны. Именно поэтому я хочу поделиться этим планом, чтобы услышать его реакцию", - заявил Зеленский.
Позиция Трампа по отношению к Украине
Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал к уменьшению помощи Украине, а также предлагал, чтобы помощь предоставлялась как кредит, а не в виде "подарка".
Трамп неоднократно заявлял, что якобы может закончить войну в Украине за сутки или даже до возвращения в Белый дом.
На недавних дебатах с Камалой Харрис он не ответил на вопрос о победе Украины, но отметил, что хочет окончания войны. Его оппонентка фактически обвинила республиканца в подыгрывании диктатору Владимиру Путину.
Детальнее о вызовах для Украины и Зеленского на фоне выборов в США - в материале РБК-Украина.
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