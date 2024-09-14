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Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом два месяца назад

Киев, Суббота 14 сентября 2024 10:52
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Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом два месяца назад Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп провели телефонный разговор два месяца назад. По словам главы государства, Трамп был очень благосклонен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в интервью CNN.

Президент отметил, что хотел бы поделиться мирным планом Украины с президентом США Джо Байденом. Однако, как отметил глава государства, правильно было бы также показать план кандидатам на пост президента США - Камале Харрис и Дональду Трампу, а также Конгрессу, от которого зависит многое.

На просьбу прокомментировать предвыборные заявления Трампа, Зеленский сказал, что не понимает, о каких именно заявлениях идет речь.

"Но моя позиция, что предвыборный период и предвыборные заявления - это предвыборные заявления. Иногда они не очень реальны. Эти заявления, конечно, заставили нас переживать за наших людей", - сказал он.

Зеленский добавил, что два месяца назад у него был телефонный разговор с Трампом и, по словам президента, "он был очень благосклонен".

"У нас был хороший разговор. Речь идет о разговоре около двух месяцев назад. Он понимает, как трудно выжить во время войны. Именно поэтому я хочу поделиться этим планом, чтобы услышать его реакцию", - заявил Зеленский.

Позиция Трампа по отношению к Украине

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал к уменьшению помощи Украине, а также предлагал, чтобы помощь предоставлялась как кредит, а не в виде "подарка".

Трамп неоднократно заявлял, что якобы может закончить войну в Украине за сутки или даже до возвращения в Белый дом.

На недавних дебатах с Камалой Харрис он не ответил на вопрос о победе Украины, но отметил, что хочет окончания войны. Его оппонентка фактически обвинила республиканца в подыгрывании диктатору Владимиру Путину.

Детальнее о вызовах для Украины и Зеленского на фоне выборов в США - в материале РБК-Украина.

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