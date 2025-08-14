RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Трамп сказал, сократит ли войска в Европе, чтобы уговорить Путина на мирное соглашение

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп предположил, что может "подумать" над сокращением войск США в Европе, если это потребуется для уговаривания российского диктатора Владимира Путина на заключение мирного соглашения в Украине.

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами 14 августа.

Когда журналисты спросили его о возможном сокращении войск США в Европе, например в Польше, Трамп ответил, что ему не задавали такие вопросы, но он над этим "подумает позже".

"Я подумаю об этом позже. Мне этот вопрос не задавали", - сказал американский президент.

 

Отметим, по словам Трампа, Путин якобы хочет во время завтрашней встречи заключить сделку по Украине. При этом президент США дает 25% вероятности того, что встреча на Аляске завершится неудачей. В случае неудачи Россию ждут новые американские санкции.

При этом Трамп считает, что Россия готова к заключению соглашения о мире, но он не планирует вести переговоры по этому поводу. Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин самостоятельно обо всем договорились.

Встреча Трампа и Путина состоится уже завтра, 15 августа, в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски. Переговоры пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

