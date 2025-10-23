Трамп отменил встречу с Путиным и "почувствовал" время для санкций

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. По поводу санкций против России добавил, что "настало время, которого долго ждали".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Трампа во время общения с журналистами в Белом доме.
"Я отменил свою встречу с Путиным. Это казалось неправильным. Мне не показалось, что мы собираемся прийти к тому месту, к которому должны прийти, поэтому я ее отменил", - сказал Трамп.
Президент США отметил, что встретится с российским диктатором в будущем. Но дополнительных подробностей не сообщил.
"Каждый раз у меня с Путиным происходят хорошие разговоры, а потом они никуда не ведут", - сказал Трамп.
Также Трамп в очередной раз подчеркнул, что надеется на разумность Зеленского и Путина.
"Знаете, как говорят, танго танцуют вдвоем. И мы это выясним", - сказал он.
Также Трамп высказался относительно санкций против России.
"Я почувствовал, что время пришло, мы долго ждали", - сказал он.
День назад Трамп заявлял, что еще не принял решение о встрече с Владимиром Путиным. Однако обещал сообщить о планах через 2 дня.
По словам Трампа, он не хочет проводить бесполезную встречу.
"Я не хочу тратить время зря, поэтому посмотрим, что произойдет", - заявил президент США.
В четверг, 16 октября, Трамп провел с Путиным телефонный разговор, после чего анонсировал, что между ними запланирован новый саммит, который на этот раз состоится в Будапеште. Также он уточнил, что встреча планируется в течение ближайших двух недель.
Однако через несколько дней в западных медиа появилась информация, что встреча отложена на неопределенный срок. Точная причина неизвестна, но по словам источника CNN, это связано с тем, что позиция России по вопросу завершения войны в Украине изменилась недостаточно по сравнению с ее максималистскими требованиями. Задержка встречи со своей стороны означает, что саммит Путина и Трампа тоже откладывается.