Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Трамп скасував зустріч з Путіним і "відчув" час для санкцій

Ілюстративне фото: зустріч Трампа і Путіна (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Щодо санкцій проти Росії додав, що "настав час, якого довго чекали".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Трампа під час спілкування із журналістами в Білому домі.

"Я скасував свою зустріч з Путіним. Це здавалося неправильним. Мені не здалося, що ми збираємося прийти до того місця, до якого маємо прийти, тому я її скасував", - сказав Трамп. 

Президент США зауважив, що зустрінеться з російським диктатором у майбутньому. Але додаткових подробиць не повідомив. 

 

"Щоразу у мене з Путіним відбуваються хороші розмови, а потім вони нікуди не ведуть", - сказав Трамп. 

 

Також Трамп вкотре наголосив, що сподівається на розумність Зеленсського і Путіна.

"Знаєте, як кажуть, танго танцюють удвох. І ми це з'ясуємо", - сказав він. 

Також Трамп висловися щодо санкцій проти Росії.

"Я відчув, що час настав, ми довго чекали", - сказав він. 

Коли готувалась зустріч Трампа і Путіна

День тому Трамп заявляв, що ще не ухвалив рішення щодо зустрічі з Володимиром Путіним. Однак обіцяв повідомити про плани через 2 дні.

За словами Трампа, він не хоче проводити марну зустріч.

"Я не хочу витрачати час даремно, тож подивимося, що станеться", - заявив президент США.

У четвер, 16 жовтня, Трамп провів із Путіним телефонну розмову, після чого анонсував, що між ними заплановано новий саміт, який цього разу відбудеться в Будапешті. Також він уточнив, що зустріч планується протягом найближчих двох тижнів.

Однак за кілька днів у західних медіа з'явилася інформація, що зустріч відкладено на невизначений термін. Точна причина невідома, але за словами джерела CNN, це пов'язано з тим, що позиція Росії з питання завершення війни в Україні змінилася недостатньо порівняно з її максималістськими вимогами. Затримка зустрічі зі свого боку означає, що саміт Путіна і Трампа теж відкладається.

Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп