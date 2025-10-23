Трамп скасував зустріч з Путіним і "відчув" час для санкцій

"Я скасував свою зустріч з Путіним. Це здавалося неправильним. Мені не здалося, що ми збираємося прийти до того місця, до якого маємо прийти, тому я її скасував", - сказав Трамп.

Президент США зауважив, що зустрінеться з російським диктатором у майбутньому. Але додаткових подробиць не повідомив.

"Щоразу у мене з Путіним відбуваються хороші розмови, а потім вони нікуди не ведуть", - сказав Трамп.

Також Трамп вкотре наголосив, що сподівається на розумність Зеленсського і Путіна.

"Знаєте, як кажуть, танго танцюють удвох. І ми це з'ясуємо", - сказав він.

Також Трамп висловися щодо санкцій проти Росії.

"Я відчув, що час настав, ми довго чекали", - сказав він.