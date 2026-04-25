Трамп отменил поездку своих представителей на переговоры с Ираном

В США отменили запланированную поездку спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Пакистан для переговоров с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и заявление президента США Дональда Трампа.
Как написало издание, американские делегаты должны были встретиться в Исламабаде с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, чтобы выйти из дипломатического тупика.
Однако иранская сторона потребовала снять военно-морскую блокаду как предпосылку для переговоров, а сам Арагчи покинул Пакистан, не дав согласия на встречу с посланцами Трампа.
Президент США объяснил свое решение тем, что обсуждать вопросы можно и в телефонном режиме.
"Я не вижу смысла отправлять их в 18-часовой перелет в нынешней ситуации. Это слишком долго. Мы можем сделать это так же хорошо по телефону. Иранцы могут позвонить нам, если захотят", - заявил Трамп.
Трамп также обратил внимание на дезорганизацию внутри иранского руководства.
По его словам, в Тегеране продолжается внутренняя борьба, что мешает продуктивному диалогу.
"Внутри их "руководства" царят огромные внутренние распри и путаница. Никто не знает, кто главный, включая их самих. У нас есть все козыри, а у них - никаких", - написал он в своей соцсети.
Напомним, в последнее время напряженность между странами стремительно растет.
Ранее РБК-Украина писало, что ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) усилили минирование Ормузского пролива, за чем внимательно следят американские военные.
В ответ на эти действия Дональд Трамп приказал ВМС расстреливать суда, занимающиеся минированием пролива, в рамках стратегии по сокращению экспорта иранской нефти.
Также президент США не исключает возможности нанесения ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к морской блокаде.