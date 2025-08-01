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"Не хочу возвращаться в сломанную систему": Камала Харрис объявила о политической паузе

Пятница 01 августа 2025 21:52
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"Не хочу возвращаться в сломанную систему": Камала Харрис объявила о политической паузе Фото: бывший вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бывший вице-президент США Камала Харрис объявила, что берет перерыв в политической деятельности, ведь "не хочет возвращаться во сломанную систему".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Харрис заявила, что не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году.

"Я не хочу возвращаться к этой системе. Я думаю, что она сломана. Я хочу путешествовать по стране. Я хочу слушать людей, я хочу разговаривать с людьми. И я не хочу, чтобы это было в рамках кампании, где я прошу их голосов", - сказала она в шоу The Late Show Стивена Колберта.

Экс-вице-президент США добавила, что месяцами избегала новостей после своего поражения на президентских выборах 2024 года.

"Я просто не люблю самокалечения", - отметила Харрис.

Харрис проиграла на выборах президента США

Напомним, выборы президента США состоялись 4 ноября 2024 года.

Сначала главными кандидатами на пост президента были Дональд Трамп и экс-президент Джо Байден. Впрочем, последний сошел с избирательной гонки после неудачных дебатов с Трампом.

Демократы выдвинули другого кандидата - Камалу Харрис, которая на тот момент занимала должность вице-президента США. Она была первой женщиной на этой должности.

Трамп одержал победу на выборах, а Республиканская партия получила большинство в Конгрессе.

Позже Харрис выступила с острой критикой в сторону президента Дональда Трампа. Это произошло впервые после выборов.

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Соединенные Штаты Америки Камала Харрис
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