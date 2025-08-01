"Не хочу возвращаться в сломанную систему": Камала Харрис объявила о политической паузе

Бывший вице-президент США Камала Харрис объявила, что берет перерыв в политической деятельности, ведь "не хочет возвращаться во сломанную систему".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Харрис заявила, что не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году.

"Я не хочу возвращаться к этой системе. Я думаю, что она сломана. Я хочу путешествовать по стране. Я хочу слушать людей, я хочу разговаривать с людьми. И я не хочу, чтобы это было в рамках кампании, где я прошу их голосов", - сказала она в шоу The Late Show Стивена Колберта.

Экс-вице-президент США добавила, что месяцами избегала новостей после своего поражения на президентских выборах 2024 года.

"Я просто не люблю самокалечения", - отметила Харрис.