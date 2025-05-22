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Трамп объяснил "разрушительное" сокращение программ USAID

Вашингтон, Четверг 22 мая 2025 00:00
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Трамп объяснил "разрушительное" сокращение программ USAID Фото: президент Соединенных Штатов Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп признал "разрушительными" последствия приостановки финпомощи по всему миру и призвал другие страны "скидываться на помощь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время визита президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы в Белый дом, Трампа спросили о сокращении большинства программ внешней помощи, в частности программ Агентства США по международному развитию (USAID). Журналист отметил, что это решение имело существенные последствия для Африки.

"Это разрушительно, и, надеюсь, многие люди начнут тратить много денег", - сказал президент.

Он добавил, что "говорил с другими странами" и выразил желание, чтобы "и они участвовали и тратили средства, поскольку мы (США. - ред.) потратили много".

"А проблема большая - колоссальная проблема во многих странах. Очень много проблем. Соединенные Штаты всегда получают запросы на средства. Никто другой не помогает", - сказал Трамп в Овальном кабинете.

Реорганизация USAID

Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи, на долю которого приходится не менее 38% всех зафиксированных ООН взносов.

Согласно данным правительства, в 2024 году страна выделила 61 миллиард долларов иностранной помощи. Более половины из этой суммы было предоставлено через USAID.

В первый день после вступления в должность президента, Дональд Трамп распорядился о 90-дневном приостановлении всей внешней помощи США. Это решение привело к дальнейшим административным шагам по заморозке финансирования в различных регионах мира.

Вследствие этих изменений, USAID подверглось масштабной реструктуризации. Деятельность агентства фактически свернули, большинство персонала вынужденно ушло в отпуск или уволилось, были отменены более 80% программных грантов.

Позже администрация Трампа разработала реформу иностранной помощи и анонсировала перезапуск USAID.

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