Трамп объяснил "разрушительное" сокращение программ USAID

Президент США Дональд Трамп признал "разрушительными" последствия приостановки финпомощи по всему миру и призвал другие страны "скидываться на помощь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Во время визита президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы в Белый дом, Трампа спросили о сокращении большинства программ внешней помощи, в частности программ Агентства США по международному развитию (USAID). Журналист отметил, что это решение имело существенные последствия для Африки.

"Это разрушительно, и, надеюсь, многие люди начнут тратить много денег", - сказал президент.

Он добавил, что "говорил с другими странами" и выразил желание, чтобы "и они участвовали и тратили средства, поскольку мы (США. - ред.) потратили много".

"А проблема большая - колоссальная проблема во многих странах. Очень много проблем. Соединенные Штаты всегда получают запросы на средства. Никто другой не помогает", - сказал Трамп в Овальном кабинете.