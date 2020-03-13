Число заражених коронавірусом у світі наблизилось до 130 тисяч

Ілюстративне фото (flickr_com_mtaphotos)

Від хвороби померли майже 5 тисяч людей

Станом на ранок 13 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить майже 130 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

За даними центру, станом на сьогодні відомо про щонайменше 128 343 випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Найбільшу кількість випадків підтвердили в Китаї - 80 932, а за його межами лідером по інфікуванню COVID-19 є Італія - 12 462.

Жертвами небезпечної хвороби станом на ранок стали 4 720 людей. Найбільша кількість летальних випадків зафіксована в китайській провінції Хубей (3 056) та в Італії (827).

Вилікуватися від небезпечного коронавірусу вдалося 68 324 особам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у дружини прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо діагностували зараження коронавірусом. Канадський лідер разом з дружиною вирішили самоізолюватися, щоб запобігти подальшому поширенню хвороби.

Також РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп минулого тижня контактував з носієм коронавірусу. Зараження підтвердили у прес-секретаря президента Бразилії. У минулу суботу він був на зустрічі з Трампом.