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Зеленський найближчим часом відвідає Білий дім, - Трамп

Новини » Політика    09.08.2019 - 18:19
Зеленський найближчим часом відвідає Білий дім, - Трамп
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Трамп заявив, що Зеленський буде запрошений в Білий дім

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом відвідає Білий дім. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, Трамп заявив, що Зеленський буде запрошений в Білий дім і що "він приїде дуже скоро".

Виступаючи перед журналістами у Білому домі, Трамп сказав, що вважає Зеленського "дуже розумним хлопцем".

Нагадаємо, раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомляв, що на даний момент опрацьовується можливість зустрічі Зеленського і Трампа в Варшаві і Нью-Йорку.

Раніше посол України в США Валерій Чалий повідомляв, що на даний момент йде підготовка зустрічі Зеленського з Трампом. Попередньою датою візиту Зеленського в США він назвав серпень-вересень 2019 року.

Крім того, візит Зеленського в США раніше анонсував спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер. За його словами, в США очікують на візит Зеленського найближчим часом. Він також зазначив, що США прагнуть дати президенту Зеленському сигнал, що повністю підтримують його зусилля в проведенні реформ в Україні.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
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