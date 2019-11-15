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У Конгресі звинуватили Трампа в залякуванні свідків

Новини » Політика     15.11.2019 - 20:34
У Конгресі звинуватили Трампа в залякуванні свідків
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Трамп критикував свідчення Йованович в Конгресі

Коментарі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо свідчень екс-посла Марі Йованович можуть бути розцінені як залякування свідків у справі про імпічмент. Про це заявила спікер Конгресу США Ненсі Пелосі під час публічних слухань.

Пелосі нагадала, що залякування свідків є порушенням закону та зазначила, що своїм коментарем у Twitter щодо Йованович президент Трамп перетнув межу.

"Такі дії Трампа не дають людям надавати факти, а потім він говорить: "У вас немає фактів", - наголосила спікер Конгресу.

Нагадаємо, сьогодні після під час публічних слухань в американському Конгресі у справі щодо імпічменту Дональд Трамп розкритикував свідчення екс-посла США в Україні Марі Йованович, звинувативши її в неналежному виконанні обов'язків. Трамп заявив, що "де б не працювала Йованович, там ставало погано".

Крім того, екс-посол Йованович розповіла, що відчула загрозу після публікації стенограми липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Також вона додала, що відчувала загрозу ще під час роботи в Києві.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в американському Конгресі відбулися публічні слухання у справі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Участь в слуханнях брала екс-посол США в Україні Марі Йованович.

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