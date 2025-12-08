Трамп понимает, как надавить на Украину и Россию для заключения сделки, - посол США

Президент США Дональд Трамп понимает, как надавить на Украину и Россию, чтобы "заставить их заключить" мирную сделку.

Как передает РБК-Украина , об этом в эфире Fox News заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

Уитакер заверил, что США продолжают добиваться прогресса и отправляют на переговоры спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, чтобы они помогли сторонам выработать "многоступенчатое и довольно сложное соглашение".

Посол обратил внимание, что на этих выходных были хорошие новости в контексте переговоров.

"Я думаю, что мы добиваемся значительного прогресса. В то же время для этого нужны обе стороны. Президент Трамп понимает, как оказать давление на россиян и украинцев, чтобы заставить их заключить эту сделку и продолжать продвигаться вперед. И, знаете, я настроен оптимистично. Я полон надежды", - отметил дипломат.

Также Уитакер предупредил, что может наступить момент, когда Трамп решит, что добиться сделки невозможно. Тогда американский лидер может от своих мирных инициатив.