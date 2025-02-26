Трамп рассказал сколько еще может продолжаться война в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что соглашение с Россией положит конец войне в Украине. По его словам, война будет урегулирована быстро, поскольку сам Владимир Путин хочет этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Война может продолжаться еще некоторое время или быть урегулирована быстро. Я думаю, она будет урегулирована быстро. Я разговаривал с президентом Путиным, я думаю, он хочет уладить это", - сказал Трамп.

Глава Белого дома заявил, что "война может продолжаться некоторое время, возможно до того, как мы заключим соглашение с Россией". Он подчеркнул, что "нам нужна сделка с Россией, иначе война будет продолжаться".

Позиция Трампа касательно завершения войны

Дональд Трамп в избирательной кампании и после вступления в должность президента США пообещал быстро закончить войну между Украиной и Россией.

На днях глава Белого дома начал делать откровенно пророссийские заявления и фактически обвинил в начале войны действующее руководство Украины.

Позже Трамп скорректировал позицию: обвинил в начале войны Россию, но одновременно обвинил во вторжении экс-президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, президент США назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в том, что за три года украинский лидер ничего не сделал для завершения войны.

Одним из этапов подписания мирного договора, Трамп считает соглашение о передаче под контроль США части природных ресурсов Украины и России. В частности речь идет о редкоземельных металлах. Таким образом, Украина якобы должна рассчитаться с США за 360 млрд долларов военной и финансовой помощи.

Трамп заявил, что на этой неделе президент Зеленский должен посетить Вашингтон и подписать согласованный Украиной и США вариант соглашения о полезных ископаемых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.