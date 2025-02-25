Трамп "анонсировал" визит Зеленского в США, чтобы подписать договор о полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский посетит Вашингтон на этой неделе, чтобы подписать соглашение по полезным ископаемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Американский президент 25 февраля рассказал журналистам, что Зеленский посетит Белый дом в пятницу, чтобы подписать соглашение по украинским редкоземельным ископаемым в Украине.

Западные СМИ приводят заявление Трампа о том, что соответствующее соглашение между США и Украиной уже почти согласовано сторонами.

"Я не имею возражений против того, чтобы Зеленский приехал в Вашингтон в пятницу, если он этого хочет", - Трамп.

Два источника, близкие к украинскому правительству, сообщили Axios, что соглашение было достигнуто во вторник после двух недель напряженных переговоров.

Оно призвано позволить США получить часть огромных минеральных богатств Украины и стимулировать послевоенное развитие страны.

Один источник Axios рассказал, что Зеленскому удалось договориться об окончательном проекте, который не включал ключевое требование Вашингтона о праве на 500 миллиардов долларов будущих доходов. Перед тем издание Financial Times также писало о таких уступках США.

В проекте соглашения указано, что Штаты хотят сохранить Украину "свободной, суверенной и безопасной", но в документе не упоминаются конкретные гарантии безопасности.

Между тем два источника западных СМИ рассказали, что Кабинет Министров Украины соберется завтра, 26 февраля, чтобы утвердить соглашение, прежде чем Зеленский поедет в Вашингтон позже на этой неделе.

Соглашение между Украиной и США

США предложили Украине соглашение по редкоземельным металлам, которое предусматривало создание фонда на 500 млрд долларов, где Вашингтон получил бы экономические и управленческие права. По мнению Дональда Трампа, это должно было бы стать способом "возмещения" американской помощи. Владимир Зеленский отметил, что объем поддержки составил 100 млрд долларов и не может считаться долгом.

Ранее в США заявляли, что якобы Украина и США должны были бы подписать соглашение о недрах на прошлой неделе.

Однако по данным Sky News, Зеленский не готов подписать с США соглашение из-за "проблемных вопросов".

Подробнее о редкоземельных металлах и почему США так важно заключение соглашения о "редкоземах" - читайте в материале РБК-Украина.