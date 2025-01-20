Трамп планирует в ближайшие дни провести телефонный разговор с Путиным, - CNN

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам после инаугурации организовать телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Такая беседа может состояться в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным американской телерадиокомпании, целью беседы между Трампом и Путиным будет обсуждение возможной личной встречи в ближайшие месяцы.

Во время нее президент США попытается положить конец войне РФ против Украины, рассказали CNN осведомленные лица.

В публикации отмечается, что чиновники из команды национальной безопасности в администрации Трампа начали работать над телефонным разговором с Путиным "несколько недель назад". При этом остается не понятным, была ли окончательно определена дата такого разговора.

Также американские СМИ напомнили, что во время президентской кампании, будучи кандидатом, Трамп обещал прекратить войны РФ с Украиной в течение дня после инаугурации в случае победы на выборах.

Но позже в команде избранного президента США сдвинули такие сроки. В настоящее время нет каких либо четких сигналов о том, что широкомасштабная военная агрессия РФ против Украины идет к завершению.

В CNN также отметили, что Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования военного конфликта, который можно было бы реализовать "в течение первых месяцев его президентства - в том числе путем непосредственного разговора с Путиным".