Рубио заявил, что Украина и РФ для завершения войны должны "от чего-то отказаться"

Марко Рубио сразу после своего утверждения в Сенате США на должность государственного секретаря высказался о завершении войны между Россией и Украиной. Политик убежден, что каждая из сторон "должна будет от чего-то отказаться".

В разговоре с представителями СМИ Рубио признался, что не может назвать ориентировочные временные рамки для прекращения российско-украинской войны.

Вместе с тем он заявил, что каждая сторона для завершения конфликта должна в "чем-то" уступить.

Рубио также четко признал Россию агрессором в этой войне.

"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это достаточно понятно. Вы видели, о чем говорил президент (Дональд Трамп, - ред.), он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет сложно", - сказал будущий госсекретарь США.

По его словам, это "сложные вещи", и он "не может установить временные рамки".

Однако, добавил Рубио, он может "сказать, что каждый раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придется уступить в чем-то".

Однако между тем американский политик не стал говорить, какой именно может быть уступка со стороны Украины.

"Мы не будем забегать наперед, говоря о переговорах, и о том, что эти переговоры на таком уровне, с такими ставками, лучше всего проводить дипломатическим путем, а не на публичных форумах. И, очевидно, вовлеченным странам, как россиянам, так и украинцам, придется принимать окончательные решения относительно того, на что они согласились", - заявил Рубио.

Отвечая на вопрос, как скоро могут начаться переговоры и прекращение огня, он отметил, что "это будет главным приоритетом президента, поэтому это будет почти немедленно".

"Фактически, кое-что из этого уже началось. Можно надеяться, что некоторые основы уже заложены, но это будет сложно. Я имею в виду, что это сложный и кровавый конфликт, и ему нужно положить конец", - подчеркнул Рубио.

Он добавил, что "Россия является агрессором в этом конфликте, но эту войну нужно закончить".