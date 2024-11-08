Впервые в истории США: Трамп назначит главой аппарата Белого дома женщину

"Сьюзи - жесткая, умная, инновационная, и ею все восхищаются и ее уважают. Сьюзи продолжит неустанно трудиться, чтобы снова сделать Америку великой. Это заслуженная честь - иметь Сьюзи в качестве первой женщины-начальника в истории Соединенных Штатов. Я не совсннваюсь, что она заставит нашу страну гордиться ею", - заявил Трамп.

Издания уточняют, что Уайлс является фактическим руководителем победоносной кампании республиканца. Она широко признана как в ближайшем окружении Трампа, так и за его пределами за управление его самой дисциплинированной и реализованной кампанией. Ее считали главным претендентом на пост глав аппарата Белого дома.

Уайлс в основном избегала внимания, даже отказавшись взять микрофон, чтобы выступить, когда Трамп праздновал свою победу рано утром в среду. Она сопротивлялась формальному званию менеджера кампании, чтобы не стать мишенью, учитывая историю Трампа, меняющего людей на этой должности.

AP пишет, что найм Сьюзи Уайлс - это первое важное решение Трампа в качестве избранного президента. Оно может стать решающим испытанием для его будущей администрации, поскольку ему необходимо быстро сформировать команду, которая поможет управлять огромным федеральным правительством. Уайлс не имеет большого опыта работы в федеральном правительстве, однако она имеет тесные связи с новоизбранным президентом.

В ходе предвыборной кампании Уайлс смогла сделать то, что удавалось немногим: помочь контролировать импульсы Трампа - не упрекая его и не читая ему нотации, а заслужив уважения и показывая ему, что для него будет лучше, если он последует ее советам, а не проигнорирует их.

Восемь лет назад Трамп отказался от тщательного планирования своей переходной команды. Вместо этого он нанял разношерстный набор помощников по предвыборной кампании, членов семьи и республиканских инсайдеров, которые провели большую часть своего первого года в должности, занимаясь внутренними распрями, которые доминировали в новостном освещении новой администрации. Это было то, что многие эксперты считают основополагающей ошибкой, которая подкосила президента, который был новичком в Вашингтоне и правительстве, когда он принял присягу.

По итогу Трамп сменил четырех начальников штаба - включая одного, который год исполнял обязанности - во время своей первой администрации, что стало частью рекордной кадровой ротации. Многие главные помощники были изгнаны Трампом в его первый срок, который возмущался тем, что их заставляли чувствовать себя управляемыми или снисходительными, в то время как другие оказались втянуты в идеологические раздоры внутри фракционного Западного крыла.

Помощники Трампа надеются, что выбор Уайлса свидетельствует о том, что избранный президент стремится создать более сплоченную команду, которая, однако, почти наверняка останется менее традиционной, чем у его предшественников-демократов или республиканцев.

Также Трамп, который в 2016 году обещал нанимать "только лучших людей", с тех пор неоднократно говорил, что по его мнению, самой большой ошибкой его первого срока было то, что он нанимал не тех людей. По его словам, тогда он был новичком в Вашингтоне и не знал ничего лучшего. Но теперь, по словам Трампа, он знает, каких "лучших людей" и кого следует избегать для работы в его администрации.