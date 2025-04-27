Рейтинг Трампа падает рекордными темпами и уже самый низкий за десятилетие

Новый опрос в США показал, что только 39% американцев одобряют работу Дональда Трампа на посту президента. Это самый низкий показатель среди всех президентов за несколько последних десятилетий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABCnews .

Совместный опрос ABC News, Washington Post и Ipsos показал, что большинство американцев недовольны политикой Трампа. Лишь 39% респондентов опроса заявили, что одобряют его деятельность на посту президента, что на 6 пунктов меньше, чем в феврале. В то же время 55% выразили неодобрение.

По данным издания, предыдущий антирекорд по уровню поддержки через 100 дней после инаугурации принадлежал также Трампу: в 2017 году его рейтинг составлял 42%. Особенно угрожающей для Трампа является негативная оценка экономической ситуации, поскольку 72% опрошенных считают, что его экономическая политика в ближайшее время может привести к рецессии.

Опасения относительно экономики

73% респондентов оценили состояние экономики как плохое. Также 53% считают, что ситуация ухудшилась после прихода Трампа к власти, а 41% заявили, что их собственные финансы также ухудшились.

Также 62% отметили, что цены растут, несмотря на обещания Трампа их сдерживать. 71% опрошенных считают, что его тарифы негативно влияют на инфляцию. Только 31% соглашаются с аргументом Трампа, что его политика укрепит экономику в долгосрочной перспективе.

Расширение полномочий президента

Негативные оценки касаются не только экономики. 65% опрошенных считают, что администрация Трампа пытается избегать выполнения решений федеральных судов, а 64% - что он слишком активно пытается расширить полномочия президента. Кроме того, 62% респондентов убеждены, что его администрация не уважает верховенство права.

Большинство также обеспокоены чрезмерным сокращением правительственных функций (58%), считают, что Трамп действует за пределами своих полномочий без надлежащих оснований (56%) и сомневаются в приверженности администрации защите прав и свобод граждан (55%).

Меньше всего - 53% - не одобряют его иммиграционную политику.

Большинство (60% и более) выступают против различных инициатив администрации, в частности 77% - против сокращения финансирования медицинских исследований.

Среди положительных моментов - 43% считают, что масштабы растрат в правительстве уменьшились при Трампе, против 25%, которые считают, что они выросли.