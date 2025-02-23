ua en ru
Вс, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский ответил, насколько уменьшится помощь без поддержки США

Украина, Воскресенье 23 февраля 2025 18:23
UA EN RU
Зеленский ответил, насколько уменьшится помощь без поддержки США Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский оценил последствия прекращения помощи США. Речь идет о 20%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

"Критические последствия? Представьте себе, что на 20% стало меньше помощи. Делайте выводы", - сказал он.

Президент отметил, что Украина все же рассчитывает на продолжение поддержки.

Помощь Украине от США

США постоянно поддерживают Украину в войне против Украины. После прихода Дональда Трампа на должность президента США после ноябрьских выборов, существовала угроза прекращения помощи.

В середине февраля Трамп заявил, что Украина продолжит получать помощь. Однако он отметил, что "деньги должны быть обеспечены".

После недавней резкой смены риторики по Украине и в частности нелесных "эпитетов" в адрес Зеленского, Трамп утверждал, что США якобы потратили 350 млрд долларов на поддержку Украины, но эта цифра значительно превышает фактическую сумму.

В свою очередь, Пентагон опроверг заявление Трампа о потраченных 350 млрд долларов на Украину. В частности, Deutsche Welle и Newsweek отмечают, что фактическая помощь США Украине составляет около 203 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
РФ выпустила по Украине баллистику и рекордное количество дронов. Сколько сбила ПВО
РФ выпустила по Украине баллистику и рекордное количество дронов. Сколько сбила ПВО
DAILY
Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине