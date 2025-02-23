Зеленский ответил, насколько уменьшится помощь без поддержки США

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

Президент отметил, что Украина все же рассчитывает на продолжение поддержки.

"Критические последствия? Представьте себе, что на 20% стало меньше помощи. Делайте выводы", - сказал он.

Помощь Украине от США

США постоянно поддерживают Украину в войне против Украины. После прихода Дональда Трампа на должность президента США после ноябрьских выборов, существовала угроза прекращения помощи.

В середине февраля Трамп заявил, что Украина продолжит получать помощь. Однако он отметил, что "деньги должны быть обеспечены".

После недавней резкой смены риторики по Украине и в частности нелесных "эпитетов" в адрес Зеленского, Трамп утверждал, что США якобы потратили 350 млрд долларов на поддержку Украины, но эта цифра значительно превышает фактическую сумму.

В свою очередь, Пентагон опроверг заявление Трампа о потраченных 350 млрд долларов на Украину. В частности, Deutsche Welle и Newsweek отмечают, что фактическая помощь США Украине составляет около 203 млрд долларов.

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