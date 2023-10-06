Дело о "секретных файлах": Трамп рассказал миллиардеру из Австралии данные об атомных субмаринах США
Бывший президент США Дональд Трамп якобы рассказал австралийскому миллиардеру Энтони Пратту конфиденциальную информацию об американских атомных субмаринах. Тот рассказал ее еще 45 людям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Так, согласно данным источника, Трамп встречался с Праттом в резиденции Мар-а-Лаго в апреле 2021 года, спустя три месяца после ухода с поста.
"В ходе разговора Трамп обсуждал "предсказуемое точное количество ядерных боеголовок" на субмаринах и то, насколько они близко могут подобраться к российским подлодкам незамеченными", - сообщил источник.
Уже через несколько минут Пратт рассказал эту информацию своим знакомым, а затем еще по меньшей мере 45 людям, включая сотрудников, журналистов, иностранных и австралийских должностных лиц, а также нескольких бывших премьер-министров Австралии.
Тогда Австралия планировала заключить с США соглашение о покупке субмарин. Приняли ее только в этом году.
Дело Трампа о "секретных документах"
Напомним, 9 июня Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам. Они связаны с тем, что бывший президент США хранил засекреченные документы, которые он забрал из Белого дома. Позже ему предъявили еще несколько обвинений по этому делу.
Еще в августе прошлого года в его имении Мар-а-Лаго правоохранители обнаружили ряд документов с грифом "тайно", которые он должен был сдать в Национальный архив.
Недавно стало известно, что федеральный судья, рассматривающий дело о ненадлежащем обращении бывшего президента США Дональда Трампа с секретными документами, назначил судебное разбирательство на 20 мая 2024 года.
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