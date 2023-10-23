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Трамп рассказывал австралийскому миллиардеру содержание разговора с Зеленским, - NYT

Понедельник 23 октября 2023 04:56
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Трамп рассказывал австралийскому миллиардеру содержание разговора с Зеленским, - NYT Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Бывший президент США Дональд Трамп делился с австралийским миллиардером Энтони Праттом содержанием разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

В ходе расследования дела о "секретных файлах" Пратт заявил, что Трамп делился с ним инсайдерской информацией о переговорах с Зеленским, а также с лидером Ирака. Да, экс-президент США якобы делился информацией, которой еще не было в публичном доступе.

"Этого еще даже не было в новостях, а он сказал: "Я только что разбомбил Ирак. Президент Ирака позвонил мне и сказал: "Ты только что сравнил с землей мой город". А я сказал ему: "Хорошо, что ты собираешься с этим делать?", - передал Пратт суть разговора с Трампом.

Кроме того, Трамп разговаривал с Праттом о переговорах с Зеленским в сентябре 2019 года, когда бывший президент США пытался склонить украинского лидера помочь ему победить на выборах путем давления на Джо Байдена.

Трамп не стал отрицать факт этих разговоров, однако его адвокат заявил, что "на записях не хватает контекста".

Дело Трампа о "секретных документах"

Напомним, 9 июня Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам . Они связаны с тем, что бывший президент США хранил засекреченные документы, которые он забрал из Белого дома. Позже ему предъявили еще несколько обвинений по этому делу.

Еще в августе прошлого года в его имении Мар-а-Лаго правоохранители обнаружили ряд документов с грифом "тайно", которые он должен был сдать в Национальный архив.

В октябре этого года стало известно, что Трамп рассказывал конфиденциальную информацию Пратту об американских атомных субмаринах, а тот поделился ею еще с 45 людьми.

Недавно стало известно, что федеральный судья, рассматривающий дело о ненадлежащем обращении бывшего президента США Дональда Трампа с секретными документами, назначил судебное разбирательство на 20 мая 2024 года .

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