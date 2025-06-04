Трамп внезапно перезалил в Truth Social сообщение о разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп в среду, 4 июня, заявил о своем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако впоследствии удалил сообщение об этом, а затем снова опубликовал.

Об этом сообщает РБК-Украина об этом Трамп написал в Truth Social.

Что предшествовало

Сегодня Трамп в Truth Social написал, что говорил с Путиным более часа. Они обсудили удары СБУ по стратегической авиации РФ. По словам Трампа Путин сказал ему, что будет вынужден ответить на это.

"Это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру. Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы", - написал Трамп.



Трамп удалил сообщение

Однако через некоторое время пользователи заметили, что Трамп удалил свое сообщение о разговоре с Путиным в Truth Social.

Страница президента США выглядела вот так, а ссылка на сообщение выдавала ошибку.



Трамп снова написал о разговоре с Путиным

А уже через несколько минут президент США снова опубликовал сообщение, в котором говорилось о его разговоре с Путиным.

Стоит заметить, что новое сообщение идентично тому, что ранее было удалено.

Truth Social

Truth Social - это социальная сеть, созданная по инициативе Дональда Трампа после того, как его аккаунты были заблокированы на основных платформах, в частности Twitter и Facebook, в январе 2021 года. Truth Social позиционируется как "альтернатива крупным технологическим корпорациям", которая, по словам ее основателей, должна защищать свободу слова и быть свободной от "цензуры либеральных медиа". Платформа была запущена в феврале 2022 года и принадлежит компании Trump Media & Technology Group.

В Truth Social активно представлен сам Трамп, который использует ее как главный канал для обращений к своим сторонникам, публикации политических заявлений и комментариев по актуальным событиям. Платформа привлекает преимущественно консервативную аудиторию США и стала частью более широкого движения правых альтернатив традиционным СМИ и социальным сетям. В то же время Truth Social критикуют за низкий уровень модерации контента, финансовую нестабильность и ограниченное влияние за пределами политической среды, ориентированной на Трампа.