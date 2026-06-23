Трамп в разговорах с Зеленским говорил, что думает о дипломатии с РФ

"Трамп не очень верит, что можно просто словами чего-то сейчас добиться. А когда президент Зеленский давит на Россию всеми этими действиями - дальнобойными ударами, активными действиями на фронте и т.д. - это доводит Россию до того состояния, когда дипломатия становится более вероятной", - подчеркнул собеседник.

По его словам, эти вопросы проговаривались в нескольких разговорах Зеленского с Трампом, а также во время их разговора при участии президента Франции Эммануэля Макрона.

Встреча Зеленского с Трампом

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели несколько разговоров на полях саммита G7, который проходил 15-17 июня во Франции.

Как рассказал глава украинского государства по итогам встречи, от Трампа были "позитивные сигналы" в вопросе укрепления украинской противовоздушной обороны.

Читайте также: Путин резко изменил позицию по переговорам с Украиной

Позже Зеленский уточнил, что возможность предоставления Украине лицензий для производства ракет для Patriot "впервые воспринималась американской стороной положительно".