Трамп взбешен из-за Путина и готов ввести пошлины на нефть

Президент США Дональд Трамп "взбешен" и "очень зол" на Путина из-за заявлений о якобы нелегитимности Зеленского, а также вопроса прекращения огня в Украине. Он отметил, что готов ввести пошлины на нефть из РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
"Всего несколько часов назад президент Трамп позвонил мне, чтобы сказать, что он "зол" на президента России Путина, и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть", - рассказала ведущая Кристен Уэлкер, которая провела с ним интервью по телефону.
Трамп разозлился после того, как российский диктатор Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии "попали не по адресу". Речь идет о том, когда Путин вновь фактически повторил свой лозунг, что Зеленский якобы нелегитимен. Так, в пятницу, российский диктатор призвал создать переходное правительство (временное управление под эгидой ООН), которое могло бы фактически отстранить Зеленского.
Также злость Трампа связана с продолжающейся войной.
"Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я считаю, что это вина России - а это может быть и не так - но если я считаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", - цитируют Трампа.
Глава Белого дома пояснил, что тот, кто будет покупать российскую нефть, не сможет вести бизнес в США. Кроме того, Трамп уточнил, о каком размере пошлин идет речь.
"Это будет означать, что если вы покупаете нефть из России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в 25% на всю нефть, тариф в 25-50 пунктов на всю нефть... Будет введен 25% тариф на нефть и другие продукты, продаваемые в Соединенных Штатах, вторичные тарифы", - заявил президент США.
Трамп отметил, что пошлины против России вступят в силу в течение месяца, если не будет соглашения о прекращении огня.
Также американский лидер сказал, что Путин знает, что он зол. При этом добавил, что у него "очень хорошие отношения с ним" и "гнев быстро рассеивается... если он поступает правильно".
Президент США анонсировал, что он и глава Кремля планируют вновь поговорить на следующей неделе.
Отметим, неделю назад Bloomberg писало, что администрация Трампа стремится заключить соглашение о перемирии между РФ и Украиной до Пасхи, то есть, до 20 апреля. При этом в США признают, что сроки могут сместиться из-за различных позиций сторон.
Напомним, что после предложения Путина о временном управлении в Украине, чтобы провести выборы, последовала реакция Запада.
В частности, представитель Совета нацбезопасности Белого дома сказал в комментарии Reuters, что власть в Украине определяет Конституция и выбирает ее народ.
В свою очередь спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Украина сама должна решать, когда проводить выборы. Она подчеркнула, что Зеленский был избран легитимно и демократично, и никто кроме народа страны не должен предлагать провести выборы.
Подробнее о реакции Запада - читайте в материале РБК-Украина.
Также важно отметить, что по итогам переговоров в Эр-Рияде, между Украиной и Россией было достигнуто частичное перемирие. Как минимум в вопросе об ударах по энергетике. В РФ заявляли , что договоренность действует начиная с 18 марта. Однако, враг продолжал атаковать украинские города дронами, разрушать жилые дома, и в том числе повреждать энергетику.
Вчера вечером президент Украины заявил, что Россию нужно принудить к миру. Он отметил, что невозможно игнорировать сотни "Шахедов" россиян каждую ночь, сказав, что необходима реакция США и Европы.
"Невозможно игнорировать сотни "шахедов" каждую ночь. Мы ожидаем реакции, серьезной реакции. Мы работаем на реакцию. Сильная реакция очень нужна - прежде всего Америки, Европы, всех в мире, кто сделал ставку на дипломатию. Россию надо принудить к миру. И только принуждение сработает", - заявил Зеленский.
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