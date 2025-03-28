"Временная власть" для выборов: что сказал Путин об Украине и как реагирует Запад

Российский диктатор Владимир Путин предложил ввести "временное управление под эгидой ООН" в Украине. Как считает диктатор, за это время можно провести президентские выборы, а уже потом заключать мирное соглашение.

Что имел в виду Путин, как на это отреагировали в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина ниже.

Что сказал Путин

Российский диктатор сделал заявление во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск" вечером 27 марта.

Путин предложил ввести внешнее "временное управление под эгидой ООН" в Украине для проведения выборов.

"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность ведения в Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное правительство, которое пользуется доверием народа, и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре", - заявил диктатор.



Со сформированным в таких условиях правительством Украины, как считает Путин, можно будет подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными".

"Я не говорю, что других вариантов не существует, но это один из вариантов, и такая практика в работе ООН есть", - заявил он.

В качестве примеров стран, где "в рамках миротворческой деятельности ООН уже несколько раз было то, что называется внешним управлением, временной администрацией", он назвал Восточный Тимор, Папуа-Новую Гвинею и отдельные части бывшей Югославии.

Как отреагировала Украина

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин резко ответил на заявление российского диктатора. Он посоветовал Путину "просто проглотить несколько таблеток для активизации мозга", если "он пытается разобраться, с кем ему сотрудничать для завершения войны".

При этом Литвин отметил, что за минувшие сутки Россия нанесла как минимум два удара по энергетике Украины, несмотря на так называемое энергетическое перемирие.

"Только за последние 24 часа уже было по меньшей мере два подтвержденных удара России, которые нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Украины, и это даже без полных отчетов за сутки", - написал советник президента в X (Twitter).

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Путин пытается сорвать движение к миру и затянуть переговорный процесс.

"По заявлениях Путина - он делает все, чтобы затянуть и сорвать движение к миру, потому что в завершении войны он не заинтересован. Поэтому постоянно выдвигает какие-то безумные идеи и требования. Сузить его поле для маневров возможно через жесткие экономические ограничения для России и усиление Украины. Надеюсь, что это станет понятно, если до Пасхи Россия не прекратит огонь", - отметил Коваленко.

Он добавил, что Путин сознательно унижает президента США Дональда Трампа - бьет по украинской энергоинфраструктуре и выдвигает новые безумные условия.

Реакция Запада

Неназванный представитель Совета национальной безопасности Белого дома, которого цитирует Reuters, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Путина, сказал, что управление в Украине определяет ее Конституция и народ.