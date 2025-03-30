Трамп розлючений через Путіна і готовий ввести мита на нафту

"Лише кілька годин тому президент Трамп зателефонував мені, щоб сказати, що він "злий" на президента Росії Путіна, і пригрозив запровадити додаткові мита на російську нафту", - розповіла ведуча Крістен Велкер, яка провела з ним інтерв'ю телефоном.

Трамп розлютився після того, як російський диктатор Володимир Путін розкритикував авторитет керівництва президента України Володимира Зеленського, додавши, що коментарі "потрапили не за адресою". Йдеться про те, коли Путін знову фактично повторив своє гасло, що Зеленський нібито нелегітимний. Так, у п'ятницю, російський диктатор закликав створити перехідний уряд (тимчасове управління під егідою ООН), який міг би фактично усунути Зеленського.

Також злість Трампа пов'язана з триваючою війною.

"Якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважаю, що це провина Росії - а це може бути й не так - але якщо я вважаю, що це провина Росії, я запроваджу вторинне мито на нафту, на всю нафту, що надходить із Росії", - цитують Трампа.

Коли Трамп може запровадити мита і в якому розмірі

Він додав, що той, хто купуватиме російську нафту, не зможе вести бізнес у США. Крім того, Трамп уточнив, про який розмір мит ідеться.

"Це означатиме, що якщо ви купуєте нафту з Росії, ви не зможете вести бізнес у Сполучених Штатах. Буде запроваджено тариф у 25% на всю нафту, тариф у 25-50 пунктів на всю нафту... Буде введено 25% тариф на нафту та інші продукти, що продаються в Сполучених Штатах, вторинні тарифи", - заявив президент США.

Трамп зазначив, що мита проти Росії набудуть чинності протягом місяця, якщо не буде угоди про припинення вогню.

Також американський лідер сказав, що Путін знає, що він злий. При цьому додав, що у нього "дуже хороші стосунки з ним" і "гнів швидко розсіюється... якщо він чинить правильно".

Президент США анонсував, що він і глава Кремля планують знову поговорити наступного тижня.