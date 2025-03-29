Зеленский хочет от США серьезной реакции на "сотни "шахедов" каждую ночь"

"Невозможно игнорировать сотни "шахедов" каждую ночь. Мы ожидаем реакции, серьезной реакции. Мы работаем на реакцию. Сильная реакция очень нужна - прежде всего Америки, Европы, всех в мире, кто сделал ставку на дипломатию. Россию надо принудить к миру. И только принуждение сработает", - сказал президент.

Зеленский отметил, что предложение США о безусловном прекращении огня уже слишком долго лежит на столе без адекватного ответа России. Глава государства считает, что прекращение огня уже было бы достигнуто, если бы было давление на РФ. В частности, он призвал к России санкций.

"Это много говорит. Уже могло бы быть прекращение огня, если бы на Россию было настоящее давление. Я хочу поблагодарить тех из партнеров, кто это понимает и кто продвигает необходимые решения. В частности, это новые санкционные решения", - резюмировал президент.