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Зеленский хочет от США серьезной реакции на "сотни "шахедов" каждую ночь"

Суббота 29 марта 2025 21:33
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Зеленский хочет от США серьезной реакции на "сотни "шахедов" каждую ночь" Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Российскую Федерацию надо принудить к миру. Игнорировать сотни "Шахедов" каждую ночь невозможно, необходима реакция США и Европы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Невозможно игнорировать сотни "шахедов" каждую ночь. Мы ожидаем реакции, серьезной реакции. Мы работаем на реакцию. Сильная реакция очень нужна - прежде всего Америки, Европы, всех в мире, кто сделал ставку на дипломатию. Россию надо принудить к миру. И только принуждение сработает", - сказал президент.

Зеленский отметил, что предложение США о безусловном прекращении огня уже слишком долго лежит на столе без адекватного ответа России. Глава государства считает, что прекращение огня уже было бы достигнуто, если бы было давление на РФ. В частности, он призвал к России санкций.

"Это много говорит. Уже могло бы быть прекращение огня, если бы на Россию было настоящее давление. Я хочу поблагодарить тех из партнеров, кто это понимает и кто продвигает необходимые решения. В частности, это новые санкционные решения", - резюмировал президент.

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