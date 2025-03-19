Трамп раскрыл первые детали переговоров с Зеленским

Переговоры Трампа и Зеленского

Напомним, в сети еще вчера распространяли слухи о том, что президент США Дональд Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Уже сегодня, 19 марта, Зеленский подтвердил запланированный разговор с Трампом.

Стороны должны были обсудить переговоры Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которые преимущественно касались войны России против Украины.

Президент Украины, в частности, хотел услышать от США детали об идее о прекращении на 30 дней ударов по энергетике. На такой шаг во время переговоров с Трампом согласился Путин.

Детальнее о вчерашних переговорах Трампа с Путиным - в материале РБК-Украина.

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