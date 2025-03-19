Трамп розкрив перші деталі переговорів із Зеленським

Переговори Трампа і Зеленського

Нагадаємо, у мережі ще вчора поширювалися чутки про те, що президент США Дональд Трамп планує зателефонувати до президента України Володимира Зеленського. Вже сьогодні, 19 березня, Зеленський підтвердив заплановану розмову з Трампом.

Сторони мали обговорити переговори Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, які переважно стосувалися війни Росії проти України.

Президент України, зокрема, хотів почути від США деталі про ідею щодо припинення на 30 днів ударів по енергетиці. На такий крок під час переговорів з Трампом погодився Путін.

Детальніше про вчорашні переговори Трампа з Путіним - у матеріалі РБК-Україна.

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