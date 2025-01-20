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Байден заранее помиловал нескольких членов своей семьи

Вашингтон, Понедельник 20 января 2025 19:08
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Байден заранее помиловал нескольких членов своей семьи Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден решил помиловать ряд своих родственников. Он подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Согласно указу, Байден решил помиловать:

  • брата Джеймса Байдена;
  • невестку Сару Байден;
  • сестру Валери Байден Оуэнс;
  • шурина Джона Т. Оуэнса;
  • брата Фрэнсиса Байдена.

Согласно документу о помиловании, Байден помилует своих родственников за "любые ненасильственные преступления против Соединенных Штатов, которые они могли совершить или в которых принимали участие в период с 1 января 2014 года по дату этого помилования".

Стоит заметить, что такое решение Байден принял в последние часы своего президентства, день инаугурации Дональда Трампа.

Байден помиловал ряд чиновников

Напомним, ранее стало известно, что Байден заранее помиловал бывших и действующих американских чиновников.

В частности, это касалось бывшего бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, доктора Энтони Фаучи, членов и сотрудников комиссии, расследовавшей нападение на Капитолий 6 января 2021 года.

По мнению президента, им может угрожать уголовное преследование.

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