"Им угрожает преследование". Байден помиловал ряд чиновников перед инаугурацией Трампа
Президент США Джо Байден за несколько часов до истечения срока его полномочий решил помиловать ряд чиновников. По мнению американского лидера, им угрожает преследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Байден помиловал бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, доктора Энтони Фаучи, членов и сотрудников комиссии, расследовавшей нападение на Капитолий 6 января 2021 года, а также сотрудников полиции Капитолия США и столичного округа Колумбия, которые давали показания перед этой комиссией.
По данным NBC News, в комиссию входили сенатор, бывшие и нынешние члены Палаты представителей США.
В своем заявлении Байден отметил, что некоторым из тех, кого он предварительно помиловал, "угрожает уголовное преследование" и что он "не может с чистой совестью ничего не делать"
"Эти государственные служащие с честью и отличием служили нашей нации и не заслуживают того, чтобы стать объектами необоснованных и политически мотивированных преследований", - отметил президент.
Также Байден раскритиковал тех, кто "нападает и угрожает" членам комиссии, которая расследовала штурм Капитолия 6 января 2021 года.
"Вместо того чтобы признать ответственность, те, кто совершил нападение 6 января, используют любую возможность, чтобы подорвать и запугать тех, кто участвовал в работе Специального комитета, в попытке переписать историю, стереть пятно 6 января ради партийной выгоды и отомстить, в том числе угрожая уголовным преследованием", - добавил он.
По словам Байдена, "необоснованные и политически мотивированные расследования разрушают жизнь, безопасность и финансовое благополучие людей и их семей".
При этом президент уточнил, что помилование не должно быть неверно истолковано как признание того, что эти люди совершили правонарушение.
Инаугурация Трампа
Напомним, сегодня, 20 января, новым президентом США официально станет Дональд Трамп. Он еще в ноябре с уверенным отрывом победил на президентских выборах.
Ранее Reuters писало о том, что команда Трампа после инаугурации планирует провести "чистки" генералов и офицеров в Пентагоне. В частности, это касается всех приближенных к бывшему председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли.
Это может быть связано с тем, что Милли резко критиковал Трампа и называл его "фашистом до мозга костей".
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